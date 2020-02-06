https://static.news.ru/photo/a25bd752-4911-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Наталья Чистякова-Ионова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила, что думала о разводе с мужем, однако не собирается этого делать.

Бывало, что греха таить. Но как только начинаешь углубляться в эти мысли, понимаешь, что нет, нет и ещё раз нет, — заявила Глюкоза изданию ОК.

Она рассказала, что им с мужем не нужно искусственно освежать свои чувства.

Бывает, что мы ездим в романтические поездки без детишек, посещаем шикарные концерты, принимаем ванну вместе, ходим на массаж, занимаемся йогой, — поделилась певица.

По её словам, супруги спят в одной кровати, даже если поссорились. Глюкоза подчеркнула, что это правило часто спасало.

Девушка считает, что слухи о разводе возникли из-за того, что она поменяла ник в Instagram на Glukozamusic. Она объяснила, что раньше поклонникам было сложно найти её в этой социальной сети из-за сложного ника.

Ранее NEWS.ru писал, что Максим Виторган рассказал о своей жизни после развода с Ксенией Собчак. Он признался, что стал больше обращать внимание на молодых девушек и они отвечают ему взаимностью.