«Герой только Пугачеву стебать»: Собчак об уехавшем из России Тимати Собчак раскритиковала Тимати за отъезд из России в Узбекистан

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Тимати (Тимур Юнусов)

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала в своем Telegram-канале рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, за отъезд из России в Узбекистан на фоне частичной мобилизации. Ранее артист выложил фотографию в соцсети «ВКонтакте», где он позирует возле одной из известнейших достопримечательностей Ташкента.

Герой только Пугачеву стебать, — написала Собчак.

Некоторые пользователи «ВКонтакте» не оценили поступок рэпера, обвинив его в псевдопатриотизме.

В Узбекистан сбежал. Патриот, — написала Алена Жук.

Другая пользовательница соцсети Наташа Чернышева спросила у рэпера: «Патриот, а служить чего не идешь?»

Ранее Тимати раскритиковал заявление певицы Аллы Пугачевой, попросившей Минюст признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным. Под постом Примадонны в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) музыкант написал, что она критиковала родину вместе с другими артистами, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.