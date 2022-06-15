«Где была его принципиальность?»: Киселёв ответил «независимому» Галкину Киселёв напомнил «независимому» Галкину о полученных от российских властей деньгах

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Дмитрий Киселёв раскритиковал Максима Галкина, который заявил, что всегда был независимым и якобы никогда не получал денег от российских властей. В ответ телеведущий припомнил артисту некоторые факты его биографии, о чём и заявил на телеканале «Россия 1».

Галкин говорит, что никогда ничего не получал от государства. Но, позвольте, а работа на госканале и корпоративы «Газпрома»? Где была его принципиальность, если уж он так против государства? — возмутился журналист.

На сегодня, уверен Киселёв, муж Пугачёвой сознательно представляется другим и сжигает мосты с Россией. И из известного и уважаемого человека начинает превращаться в западную марионетку. Что касается патриотизма и любви к родине, о чём Галкин написал большой пост в День России, то к этому можно относится только с иронией.

Всё это производит странное впечатление. Яркая одежда, канареечные штаны в сочетании с «розовым» пиджаком... Выглядит как некая компенсация. Про Россию намеренно оскорбительно, с выдумыванием небылиц. Как говорится: «Всяк беглый монах ругает свой монастырь», — заключил Дмитрий Киселёв.

Сам Галкин продолжает туры по Израилю, он собирает аншлаги. На своих концертах юморист высмеивает российскую политику, телеведущих и самих россиян.

Ранее продюсер Евгений Фридлянд ответил на пост Максима Галкина о России. Друг семьи Пугачёвой не понимает, как можно негативно отзываться о своей стране, особенно в таком непростом периоде.