«Очень неискренне»: продюсер Фридлянд ответил Галкину на пост о России Продюсер Фридлянд укорил Галкина за непонимание ситуации в России

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Продюсер Евгений Фридлянд ответил на пост Максима Галкина о России. Друг семьи Пугачёвой не понимает, как можно негативно отзываться о своей стране, особенно в таком непростом периоде. Об этом продюсер написал в своём блоге.

Поводом послужил пост мужа Пугачёвой, посвящённый Дню России, в котором Галкин как бы изливает душу в тоске по прежней России. Он вспоминает крыжовник с куста, скрип половиц на даче, рыбалку с отцом и переходит к перечислению известных личностей, таких, как Сахаров, Хаматова, Ахеджакова и Басилашвили.

Эти излияния вызвали недоумение у Фридлянда, который назвал их «неискренними». Продюсер напомнил, что уважает Пугачёву, сыгравшую немалую роль в его проектах, хорошо относится к Галкину, которому не раз звонил для того, чтобы сказать пару приятных слов о проекте «Лучше всех» или о фестивале Пугачёвой в Ялте.

И конечно, я не осуждал, что они уехали. Уехали и уехали. Свободные люди. Ну, сказал что-то за мир. Ну и сказал. Я даже долго отсутствовал в соцсетях, потому что не хотел участвовать в виртуальных батлах. Но пару дней назад вернулся и бац — пост Макса, — выразил недоумение музыкальный продюсер.

Фридлянд заметил, что Галкин «не уловил и не понял» момент и исторический перелом в стране. Причём, это даже не момент, а новая реальность.

Макс, как так ты ошибся? Не прочувствовал исторический перелом, не прочувствовал Россию... Ты где-то в прошлом остался. В нарядном, сладком, сытном, но прошлом... Твой пост получился очень неискренним, поэтому там нет ни одного лайка от известных людей. Ни одного. И концерты в Варшаве и в Лондоне — это тоже вызов. Глупый вызов, — подытожил продюсер Меладзе и Чумакова.

Ранее режиссёр Никита Михалков назвал врагами деятелей культуры, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине. По его мнению, Россия дошла до момента, «когда или рождается заново, или нет».