Максим Галкин и Алла Пугачёва Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и юморист Максим Галкин отправился в Новую Зеландию без своей супруги Аллы Пугачёвой. Галкин делится видами страны в своём Instagram. 

Отмечается, что артист отправился в Новую Зеландию на гастроли. 25 января он находится в Окленде.

maxgalkinru/instagram.com

maxgalkinru/instagram.com

Ранее NEWS.ru писал, что лесной массив рядом с замком Галкина и Пугачёвой могут вырубить под застройку многоквартирными домами. Неожиданно стало известно, что эта территория стала сельскохозяйственными угодьями.

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