https://static.news.ru/photo/fbba7216-3f36-11ea-bf2d-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и юморист Максим Галкин отправился в Новую Зеландию без своей супруги Аллы Пугачёвой. Галкин делится видами страны в своём Instagram.

Отмечается, что артист отправился в Новую Зеландию на гастроли. 25 января он находится в Окленде.

maxgalkinru/instagram.com

maxgalkinru/instagram.com

Ранее NEWS.ru писал, что лесной массив рядом с замком Галкина и Пугачёвой могут вырубить под застройку многоквартирными домами. Неожиданно стало известно, что эта территория стала сельскохозяйственными угодьями.