Галкин показал архивное видео с сыном от Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/71c73380-9da2-11ea-80c1-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками видео с сыном Гарри пятилетней давности.

В ролике ребёнок помогает отцу допеть строчку из песни «голубой вагон» и при этом смеётся от всей души.

С добрым утром, страна! Светлых вам приключений! А это мы с Гариком в июле 2015! — написал Галкин под видео.

Поклонники юмориста были очарованы маленьким Гарри, отметив его заразительную улыбку и сходство с отцом.

Ранее NEWS.ru писал, что Алла Пугачёва и Максим Галкин в своём замке оборудовали небольшой концертный зал. Главными звёздами в нём становятся не примадонна российской эстрады и известный юморист, а их дети Лиза и Гарри. Они организовали очередное весёлое выступление для родителей.