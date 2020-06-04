Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

Шоумен Максим Галкин после длительного периода ограничений отправился к парикмахеру. Поскольку такие салоны в столице пока закрыты, он отправился в Подмосковье, где и утолил свою потребность в новом образе.
Накануне стрижки Галкин продемонстрировал в Instagram свои отросшие кудри и поинтересовался у подписчиков, не пора ли ему их подкоротить,
Позже шоумен обнародовал фотографию из салона, куда отправился в полной защитной амуниции — в маске и перчатках. Мастер, который стриг артиста, также был полностью экипирован: на нём помимо прочего были ещё и очки.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала видеозапись в Instagram, где пресс-секретарь президента запечатлён с бородой. Как объяснил он сам, это не часть нового имиджа, а следствие самоизоляции.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен