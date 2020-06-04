Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/031c7336-a64f-11ea-8ff4-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Максим Галкин после длительного периода ограничений отправился к парикмахеру. Поскольку такие салоны в столице пока закрыты, он отправился в Подмосковье, где и утолил свою потребность в новом образе.

Накануне стрижки Галкин продемонстрировал в Instagram свои отросшие кудри и поинтересовался у подписчиков, не пора ли ему их подкоротить, пишет KP.RU. Часть поклонников заявили, что довольны его причёской, однако большинство почитателей юмористического таланта всё же отправили его к парикмахеру.

Позже шоумен обнародовал фотографию из салона, куда отправился в полной защитной амуниции — в маске и перчатках. Мастер, который стриг артиста, также был полностью экипирован: на нём помимо прочего были ещё и очки.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала видеозапись в Instagram, где пресс-секретарь президента запечатлён с бородой. Как объяснил он сам, это не часть нового имиджа, а следствие самоизоляции.