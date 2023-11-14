Галкин и Пугачева могут переехать в США. Почему им надо бежать с Кипра? Экс-депутат Худяков заявил, что Пугачева и Галкин могут эмигрировать в США

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в ближайшее время могут эмигрировать в США, сообщил экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков. Почему они не могут остаться на Кипре, где будут жить?

Почему Пугачева и Галкин могут переехать в США

Общественник считает, что ситуация на острове в скором времени может накалиться на фоне межнационального конфликта, из-за чего Пугачева вместе с семьей будет вынуждена переехать в другую страну.

«Галкину и Пугачевой надо бежать с Кипра. На Кипре скоро может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт», — заявил он.

Худяков напомнил, что в Майами длительное время живет дочь Пугачевой певица Кристина Орбакайте со своей семьей. Также в Штаты после начала спецоперации перебрался внук артистки — рок-исполнитель Никита Пресняков. По мнению политика, в скором времени в США улетят и Алла Пугачева с Максимом Галкиным.

«Пугачева и Галкин бегут туда, где деньги, — на Запад, будь то Израиль или Кипр. А в Майами живет вся остальная семья — Кристина Орбакайте с мужем и детьми. Никита Пресняков, внук», — сказал Роман Худяков.

Что известно о недвижимости Пугачевой и Галкина в США

По словам Худякова, Максим Галкин недавно подбирал в Америке апартаменты с местным риелтором.

«Вероятнее всего, семейство объединится в США, но Галкин с Пугачевой будут жить в Лос-Анджелесе», — уточнил политик.

По информации KP.RU, в 2005 году Пугачева купила квартиру в Майами в одном из 28-этажных небоскребов на фешенебельном курорте «Солнечные острова». Через два года артистка продала недвижимость и приобрела две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на Никиту Преснякова.

По данным издания, Пресняков и его жена модель Алена Краснова зарегистрированы в апартаментах элитного небоскреба Murray Street на Манхэттене. У Кристины Орбакайте в собственности имеется дом на Манхэттене и квартира в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор».

В октябре продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором, по его словам, запечатлен дом Аллы Пугачевой в Майами. На кадрах виднелись три высотки в окружении пальм.

Где Пугачева и Галкин проживают на Кипре

Пугачева и Галкин приобрели недвижимость в Лимасоле в 2017 году. Как сообщает KP.RU, апартаменты расположены в самом дорогом жилом комплексе города — в башне One. Пентхаус артистов занимает три этажа, а также включает в себя бассейн. Сейчас его стоимость оценивается выше €10 млн.

В обмен на инвестиции Алла Пугачева и Максим Галкин могли получить гражданство Кипра. При этом юморист отрицал, что покупал недвижимость. По его словам, особняка на острове у него нет, а наличие нескольких гражданств — его личное право и дело.

На Кипр семья артистов переехала на фоне войны между Израилем и Палестиной. В еврейской стране они жили в Герцилии, в 10 километрах от Тель-Авива. Там их дети, двойняшки Лиза и Гарри, ходили в местную школу и изучали иврит.

В первых числах ноября Галкин показал в социальных сетях интерьер виллы на Кипре, на которой они разместились. На кадрах была продемонстрирована гостиная со светлыми стенами, серой мебелью и белыми вазами, а также терраса, с которой открывается вид на море. После переезда на остров семья артистов обзавелась щенком.

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