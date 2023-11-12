Что известно о новых песнях Пугачевой: когда были записаны, о чем они Алла Пугачева собирается выпустить два новых альбома в 2024 году

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева подготовила три новых альбома задолго до отъезда из России. Об этом KP.RU рассказал продюсер, который захотел остаться анонимным. Какие подробности известны?

Что известно о новых песнях Пугачевой

По словам продюсера, Алла Пугачева после окончания активной фазы творческой карьеры покупала понравившиеся песни, чтобы позже выпускать альбомы. Он уточнил, что таким образом исполнительница готовилась к юбилейному концерту в честь своего 70-летия.

«Алла Пугачева активно смотрела и покупала песни у талантливых авторов семь-шесть лет назад — тогда шел набор нового материала, подготовка к концерту на ее 70-летие. Тогда она выкупила песни у новых для себя авторов и композиторов: к примеру, у Натальи Касимцевой, у Олега Жолтикова, у Олега Шаумарова и других. Так, на юбилейном концерте и в фильме, снятом по его мотивам в 2019-м году, прозвучало 2 песни автора Касимцевой — „Поживи в моей шкуре“ и „Анестезия“, а у Натальи было куплено еще 11 текстов. Последние 24 года Алла Пугачева доверяла и записывалась только на одной студии — у саунд-продюсера Анатолия Лопатина на его звукозаписывающей студии в Подмосковье. У Лопатина записей готовых и не совсем готовых хватит на три альбома новых Пугачевой. Все знают в индустрии — Лопатин завзвуком Пугачевой. Не только на студии с ней работал, но и, например, живьем, с группой, по три раза в неделю почти год они готовились к концерту на ее 70-летие», — пояснил продюсер.

Инсайдер также сообщил, что Примадонна планирует выпускать новые треки постепенно, а на будущий год у нее запланировано два новых альбома. По его словам, артистка может запускать релизы еще долго — композиторы продали ей и музыку, и тексты, а также подписали договора об отчуждении авторских прав.

«Так что материала много нового, но выпускать Пугачева планировала релизы по одной песне: вроде как будет 2 новых в новом году», — сказал он.

Когда Пугачева могла записать новый альбом в России

Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. 5 ноября она вновь покинула родину.

На следующий день после приезда в РФ Примадонна поехала в Тверь в студию звукозаписи «Салам». Основатель компании Игорь Лалетин лично встретил певицу и записал с ней мини-альбом.

Лалетин и Пугачева поработали над тремя новыми композициями. С ними исполнительница может выступить на концертах за границей.

В Сети также появились снимки из звукозаписывающей студии. Сам Лалетин сообщил РИА Новости, что артистка действительно записала три композиции, однако, по его словам, это было сделано для личного пользования.

«Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — сообщил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда еще Пугачева записывала песни в студии «Салам»

Алла Пугачева на пике своей карьеры записала в «Саламе» три альбома. Впервые она пришла туда в 90-х годах, ее привез народный артист России и бывший муж Филипп Киркоров. Из-за повышенного внимания к их личной жизни супруги работали подальше от Москвы.

Сначала певица помогала Киркорову с записью трека «Зайка моя», а потом сама начала работать там над альбомом «Не делайте мне больно, господа».

Что известно о возможном возвращении Пугачевой на сцену

Недавно появилась информация о том, что Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры артистки сейчас обновляют ее райдер, а также занимаются поиском сессионных музыкантов для предстоящих выступлений.

Гонорар Примадонны может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. При этом в сумму не входят расходы на проживание, транспорт и соблюдение условий райдера.

География выступлений Пугачевой ограничивается Кипром и Дубаем, но продюсеры могут согласиться на поездку в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно: без появления информации в СМИ и съемок.

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