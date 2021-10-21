Галкин и Джигурда поспорили о возможности миллионных заработков

Шоумен Максим Галкин и актёр Никита Джигурда поговорили о допустимости участия в сомнительных мероприятиях за большие деньги в рамках нового выпуска проекта «Музыкалити». Джигурда заявил, что предпочитает более честные способы заработка, а Галкин признался, что не готов останавливаться перед возможностью заработать.

Галкин поспорил с актёром по поводу финансов. Джигурда отметил, что поддерживает молодых исполнителей рэпа и другой «авангардной» музыки, хотя ему нередко предлагают «миллионы в долларовых исчислениях» за выступления против музыкантов вроде Моргенштерна.

Актёр подчеркнул, что ему приходится отказываться от таких предложений, так как у него есть «грань», которую он не готов переступить. Одновременно с этим он высказался против представителей современной музыкальной культуры, которые «за бабки могут делать всё что угодно». В ответ на это Галкин заявил, что продолжает интересоваться возможностями крупно заработать.

Если мне миллионы предлагают, то у меня граней нет вообще, — заявил Галкин.

Ранее Галкин показал, как выглядит внутреннее убранство замка, где он живёт с детьми и женой Аллой Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь. С первого этажа, пол которого облицован чёрно-белой плиткой, ведёт на второй большая парадная лестница. Её украшают искусные перила, над лестницей нависают балкончики с витиеватыми узорами. На стенах висят картины, а просторный холл утопает в цветах.