Гагарина ответила на слухи об участии в нашумевшем шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/c54be768-9c29-11eb-8488-96000091f725_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

Российская певица Полина Гагарина пролила свет на личность участника шоу «Маска» в костюме Змеи. Артистка ответила на вопросы фанатов в своём Instagram-аккаунте.

В своих сторис знаменитость запустила специальную рубрику, в рамках которой рассказывала поклонникам о своей жизни. Один из них поинтересовался, принимает ли певица участие в «Маске». На текущий день в шоу осталась всего одна представительница прекрасного пола — она скрывается под маской Змеи.

Отвечу раз и навсегда! Я в очень редких случаях сотрудничаю с каналом, на котором идёт это шоу, — заявила артистка.

По её словам, некогда руководство одной из передач телеканала выбрало для освещения слишком острую тему для семьи Гагариной. Материал был подан так, что оскорбил родных певицы.

Поэтому в Змее или ещё ком-то не я, — заключила артистка.

Ранее артистка в костюме Змеи произвела фурор на шоу «Маска», исполнив хит Кристины Агилеры. В прошлом выпуске певицу раскритиковали за то, что она берёт «слишком простые» песни. Исполнение отличалось артистизмом и демонстрацией незаурядных вокальных данных, которые заставили судей проекта вскочить, а после на героиню полился нескончаемый поток комплиментов, писал NEWS.ru.