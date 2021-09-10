Гагарина перестала скрывать роман с продюсером Чиняевым

Полина Гагарина перестала скрывать роман с продюсером Владимиром Чиняевым. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов» со ссылкой на нежную переписку певицы и её приятеля.

Ну всё, Гагарина со своим Чинконгом больше не скрываются! Саунд-продюсер Владимир Чиняев называет её «The Best My Love», Полина в ответ шлёт ему сердечки, — пишут авторы сообщения.

Полина Гагарина в прошлом году развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Ходили слухи, что на Мальдивы после развода певица отправилась в обществе Владимира Чиняева. Однако, пара не комментировала свои отношения, к тому же 49-летний продюсер на тот момент был женат.

Чиняев появился в шоу-бизнесе в 2000-х годах. Он писал аранжировки для Анжелики Варум, Карины Кокс, групп «Дискотека Авария», «Машина времени» и других.

Ранее бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пожаловался на условия, которые ему выставила певица для встреч с дочерью. Он заявил, что его не устраивает необходимость постоянно просить разрешения для этого.