Фёдор Бондарчук рассказал о причинах развода

https://static.news.ru/photo/05bc5c86-920a-11ea-8102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последние годы личная жизнь Фёдора Бондарчука стала не менее насыщенной, чем творческая. После 25 лет брака режиссёр развёлся с женой Светланой и женился на актрисе Паулине Андреевой. Поклонники драматурга называли его новую возлюбленную разлучницей и обвиняли в разрушении семьи.

Как сообщает StarHit, Бондарчук решился приоткрыть завесу своей личной жизни и рассказал о причинах расставания с первой женой.

Светлане Рудской было всего 16 лет, когда она познакомилась с Бондарчуком. На протяжении 25 лет их считали идеальной парой. У них в барке родились два ребёнка. Неожиданно пара заявила, что их пути разошлись, но они по-прежнему остаются друзьями, между ними нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий.

Уже на «Кинотавре» в 2016 году Бондарчук появился на красной ковровой дорожке с Паулиной. Не скрывая нежных чувств друг к другу, пара держалась за руки, обнималась и охотно позировала фотографам. Выход влюблённых в свет вызвал негативную реакцию общественности, которая обвинила Андрееву в крахе брака режиссёра.

Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, не так, — сказал Бондарчук.

Бывшая супруга также подтвердила его слова. Она отметила, что его новые отношения не были причиной развода, просто случился кризис, из которого они не смогли выбраться.

Ранее бывшая жена Фёдора Бондарчука модель Светлана Бондарчук опубликовала фото их дочери с особенностями развития. Варваре 5 мая исполнился 21 год, она живёт за границей в пансионате для особенных детей.