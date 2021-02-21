Финал «Танцев со звёздами» покинули три пары

https://static.news.ru/photo/5fc73f48-7468-11eb-943c-96000091f725_660.jpg Рэпер ST и его партнерша Евгения Толстая Фото: instagram.com/evgeniya_tolstaya

В преддверии финала телешоу "Танцы со звёздами" из проекта выбыли три пары. Некоторые не справились с заданиями.

Так из-за низких оценок судей проект покинули рэпер ST и его партнерша Евгения Толстая, а также актриса Янина Студилина и Денис Тагинцев. Также участие в передаче закончилось для актера Дмитрия Лысенкова с Ольгой Николаевой.

Отмечается, что пара выступала наравне с остальными участниками, однако во время одной из тренировок знаменитость получил травму. Врачи запретили ему продолжать заниматься. Следовательно, продолжать участие в проекте он не может, а из-за отсутствия партнёра была вынуждена уйти и Николаева.

К слову, Лысенков попросил у артистки прощение за происходящее. У пары были шансы на победу, однако травма их отняла.

Победителя проекта теперь должны определить зрители, которые будут голосовать за любимую пару. Итоги выбора аудитории организаторы проекта обнародуют после полуночи 21 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Сергей Лазарев со своей партнёршей Екатериной Осиповой занялипервую строчку в рейтинге танцевального телевизионного проекта «Танцы со звёздами». Паре удалось обойти таких сильных конкурентов как Екатерину Гусеву, Антона Шагина, Екатерину Шпицу и Даву.