Филипп Киркоров: последние новости 17 мая, суд с Успенской, злоба Шаляпина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров продолжает судебные разборки с Любовью Успенской. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, что о нем сказал Прохор Шаляпин?

Что Шаляпин сказал о Киркорове

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ненавидит самых популярных российских артистов, среди которых Филипп Киркоров.

«Я ненавижу всех артистов в нашем шоу-бизнесе, которые получили все, которые сытые, довольные, недобрые. Которые считают, что им все должны. Самые известные артисты — Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Лолита Милявская. Всех их терпеть не могу. Только к Билану хорошо отношусь, он живет своей жизнью, никогда никого не трогал. А вот все остальные — не очень их люблю. Я это искренне говорю, и знаю, что они тоже меня не любят», — высказался он в интервью Алене Жигаловой.

Как Киркоров поменял имидж

Филипп Киркоров появился на светском ужине компании «Рив Гош» в новом образе — с седым каре.

Для выхода в свет музыкант выбрал серый брючный костюм с жилеткой, белую рубашку, галстук, очки и сумку.

Что нового известно о конфликте Киркорова с Успенской

Певица Любовь Успенская подала досудебную претензию к коллеге Филиппу Киркорову. Она требует удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова, сказавшего про нее такие фразы: «начала выклянчивать шмотки и подарки» и «попрошайка».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кроме того, Успенская ждет от поп-короля публичного опровержения всех заявлений.

«Прошу вас незамедлительно публично опровергнуть порочащую, не соответствующую действительности информацию, а именно фразы „начала выклянчивать шмотки и подарки“, „попрошайка“, и принять меры к удалению всех публикаций, ретранслирующих указанное интервью», — прокомментировала исполнительница.

При этом адвокат певицы Елена Сенина рассказала, что Успенская еще не приняла решения о подаче иска, поскольку надеется, что Киркоров отреагирует.

Ранее адвокат поп-короля Александр Добровинский сообщил, что в Москве начался суд Киркорова и Успенской. Певец подал иск против коллеги после того, как в интервью журналисту и блогеру Алене Жигаловой она назвала его женоненавистником. Сумма иска — 10 млн рублей.

Почему дочь Киркорова отказалась идти на премьеру фильма

Филипп Киркоров признался, что у него дома в день премьеры картины «Космический корабль» произошел небольшой инцидент с дочкой Аллой-Викторией.

Дело в том, что девочка отказалась появляться на красной дорожке в заранее приготовленном костюме, поскольку хотела надеть другой наряд. При этом сам Киркоров посчитал ее выбор неуместным и не пошел на уступки.

«Дочка чего-то раскапризничалась и не пошла, футболка не подошла!» — заявил артист.

Что известно о новом дуэте Киркорова

Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях отрывок новой песни «Стирай», записанной в дуэте с музыкантом Олегом Майами. Поп-король также рассказал, что ее премьера состоится 31 мая.

Ранее в эфире шоу «Маска» Киркоров уже признавался, что записал дуэт с Майами.

«У меня скоро выйдет дуэт с Олегом Майами. Скоро узнаете, услышите. Летом. Песня называется „Стирай“», — говорил он.

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