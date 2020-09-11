Фанаты уличили Шишкову в злорадстве из-за расставания Тимати с Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова высказалась по поводу его расставания с Анастасией Решетовой. По мнению подписчиков, мать шестилетней дочери Тимати проявила некоторое злорадство.
Она опубликовала видеоролик, в котором идёт с гордо поднятой головой по набережной Москвы-реки мимо памятника Петру I.
Знаю, вы ждёте от меня комментарий, но тут просто реклама пальто, — подписала пост Шишкова.
Подписчики принялись сами комментировать реакцию бывшей подружки рэпера на расставание Тимати с нынешней возлюбленной. «Приятное, наверное, чувство», «На одну отомщённую женщину стало больше», «Попахивает злорадством. Надеюсь, показалось», «Твоя походка, когда узнала, что Тимати снова расходится», написали в комментариях пользователи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что после расставания Тимати с моделью Анастасией Решетовой на исполнителя обрушилась волна критики. Поклонники рэпера считают, что он должен одуматься и вернуться к матери своего малолетнего сына.
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