Фанаты уличили Шишкову в злорадстве из-за расставания Тимати с Решетовой

https://static.news.ru/photo/bf1ed6fe-f498-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова высказалась по поводу его расставания с Анастасией Решетовой. По мнению подписчиков, мать шестилетней дочери Тимати проявила некоторое злорадство.

Она опубликовала видеоролик, в котором идёт с гордо поднятой головой по набережной Москвы-реки мимо памятника Петру I.

Знаю, вы ждёте от меня комментарий, но тут просто реклама пальто, — подписала пост Шишкова.

Подписчики принялись сами комментировать реакцию бывшей подружки рэпера на расставание Тимати с нынешней возлюбленной. «Приятное, наверное, чувство», «На одну отомщённую женщину стало больше», «Попахивает злорадством. Надеюсь, показалось», «Твоя походка, когда узнала, что Тимати снова расходится», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после расставания Тимати с моделью Анастасией Решетовой на исполнителя обрушилась волна критики. Поклонники рэпера считают, что он должен одуматься и вернуться к матери своего малолетнего сына.