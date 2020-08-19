Фанаты Айзы Анохиной расстроились, увидев новое лицо певицы

https://static.news.ru/photo/fe3068ac-e288-11ea-b4d1-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина Фото: instagram.com/aizalovesam/

Поклонники певицы и телеведущей Айзы Анохиной расстроились, когда увидели, как изменилось её лицо после пластической операции.

Айза Анохина выложила фото с изменённым после пластики лицом в социальной сети Instagram, сообщает портал rueconomics.ru.

Однако большинство фанатов певицы не оценили её новое лицо. Они отметили, что Айза Анохина зря пошла на такие изменения и до пластики было лучше.

Ну что ты сделала с лицом? Зачем? — спросила одна из подписчиц певицы.

До этого Айза Анохина неоднократно прибегала к пластической хирургии и никогда не скрывала этого факта. Известно, что певица моделировала и лицо, и тело.

Как писал NEWS.ru ранее, бывшая жена рэпера Гуфа певица и телеведущая Айза Анохина призналась, что в соцсетях её часто критикуют из-за внешности и возраста, но она научилась не обращать на это внимания. Она отметила, что хейтеры считают её старой и некрасивой, но сама модель с такой точкой зрения не согласна и считает, что находится в отличной форме.