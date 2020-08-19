Фанаты Айзы Анохиной расстроились, увидев новое лицо певицы

Поклонники певицы и телеведущей Айзы Анохиной расстроились, когда увидели, как изменилось её лицо после пластической операции.
Айза Анохина выложила фото с изменённым после пластики лицом в социальной сети Instagram,
Однако большинство фанатов певицы не оценили её новое лицо. Они отметили, что Айза Анохина зря пошла на такие изменения и до пластики было лучше.
Ну что ты сделала с лицом? Зачем? — спросила одна из подписчиц певицы.
До этого Айза Анохина неоднократно прибегала к пластической хирургии и никогда не скрывала этого факта. Известно, что певица моделировала и лицо, и тело.
Как писал NEWS.ru ранее, бывшая жена рэпера Гуфа певица и телеведущая Айза Анохина призналась, что в соцсетях её часто критикуют из-за внешности и возраста, но она научилась не обращать на это внимания. Она отметила, что хейтеры считают её старой и некрасивой, но сама модель с такой точкой зрения не согласна и считает, что находится в отличной форме.
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