«Это решение не спонтанное»: Асмус о разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус призналась, что решилас развестись с юмористом Гариком Харламовым ещё год назад. По её словам, это решение не спонтанное. Они долго к нему шли.
Она отметила, что бракоразводный процесс оказался довольно болезненным, поэтому она пока не готова это комментировать.
Ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад, — написала актриса в Instagram.
По словам звезды сериала «Интерны», она прожила 8 лет с Харламовым. Она благодарна ему за каждое мгновение, однако они больше не могут продолжать жить вместе.
Звёздная пара воспитывает дочку Анастасию, которая родилась в 2014 году.
Ранее Асмус рассказывала, что с шоуменом у них классический брак. Муж оказался более эмоциональным, чем она. Но в целом они счастливы вместе. Артистка может рассчитывать только на мужа и его семью, так как со своей роднёй она не общается.
Как писал NEWS.ru, режиссёр фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о нашумевшей сцене с Кристиной Асмус. По его словам, скандал из-за откровенного эпизода стал неожиданностью как для самой актрисы, так и для всей съёмочной группы.
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