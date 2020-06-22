«Это решение не спонтанное»: Асмус о разводе с Харламовым

https://static.news.ru/photo/7ca76d92-b495-11ea-9460-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус призналась, что решилас развестись с юмористом Гариком Харламовым ещё год назад. По её словам, это решение не спонтанное. Они долго к нему шли.

Она отметила, что бракоразводный процесс оказался довольно болезненным, поэтому она пока не готова это комментировать.

Ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад, — написала актриса в Instagram.

По словам звезды сериала «Интерны», она прожила 8 лет с Харламовым. Она благодарна ему за каждое мгновение, однако они больше не могут продолжать жить вместе.

Звёздная пара воспитывает дочку Анастасию, которая родилась в 2014 году.

Ранее Асмус рассказывала, что с шоуменом у них классический брак. Муж оказался более эмоциональным, чем она. Но в целом они счастливы вместе. Артистка может рассчитывать только на мужа и его семью, так как со своей роднёй она не общается.

Как писал NEWS.ru, режиссёр фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал о нашумевшей сцене с Кристиной Асмус. По его словам, скандал из-за откровенного эпизода стал неожиданностью как для самой актрисы, так и для всей съёмочной группы.