«Это не Басков»: Марк Тишман знает, кто скрывается под «Маской» Ламы

https://static.news.ru/photo/cf198302-9f19-11eb-b003-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Участник шоу «Маска» Марк Тишман, который скрывался в костюме Белого Орла и выбыл из гонки на прошлой неделе, высказался о Ламе. Он уверен, что знает артиста, который скрывается в костюме.

Тишман принял участие в афтер-шоу «Маска» на YouTube-канале НТВ , где рассказал, как чувствовал себя на сцене, и что самое сложное для него было выступать на полусогнутых ногах. Если бы он выпрямился, то сразу бы выдал свой рост, и мог бы навести на себя подозрения.

Что же касается Ламы, то артист почти уверен, что под маской скрывается «грандиозный академический артист».

Нет, это не Чумаков, не Басков, не Панайотов. Там грандиозный артист академический. Это однозначно для меня, — сказал Тишман.

Он напомнил, что вокал Ламы неоднократно поражал членов жюри и зрителей. Ранее даже делались предположения, что это оперный певец Юсиф Эйвазов — супруг Анна Нетребко. Они, кстати, известные фанаты проекта. Зрители уверены, что этот факт косвенно указывает на то, что там действительно кто-то из коллег известного тенора.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров дал смешной намёк на личность одного из персонажей. Он выложил в своём TikTok ролик с последнего выпуска передачи. Телеведущий стоял на сцене с Носорогом, который отвечал на вопросы членов жюри. Когда Регина Тодоренко и Филипп Киркоров начали рассуждать о том, что в шоу осталась одна единственная женщина — Змея, Носорог задал вопрос: «Почему только одна?» И в этот момент жюри сильно напряглось, они в тишине переглянулись и посмотрели на персонажа.