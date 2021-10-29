«Есть видеозапись из банка»: дочь Шукшиной узнала, кто украл деньги матери

Младшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина в интервью NEWS.ru прокомментировала скандал, разгорающийся вокруг имени матери: с банковской карты 83-летней актрисы исчезли почти полмиллиона рублей, а из дома пропало золотое кольцо с бриллиантом. Ольга рассказала, что видела запись с камеры, которая есть в распоряжении полиции, и узнала человека, снявшего деньги с карты её матери через банкомат в подмосковном городе Истра.

— Возможно ли, что на счёте Лидии Николаевны не было той суммы, о которой она говорит? Могла она, пожилой человек, что-то забыть, перепутать?

— Деньги совершенно точно были и совершенно точно исчезли — у меня на руках имеются выписки с банковского счёта. Мама в это время находилась в своей квартире в Новой Москве. Деньги, как уже установлено, снимались в банкомате в подмосковной Истре. Я рассчитываю вычислить злоумышленников с помощью полиции и надеюсь, что они получат наказание.

Ольга Шукшина Ольга Шукшина/vk.com

— Вы кого-то подозреваете?

— Подозреваю.

Скажу больше — уже есть запись камеры видеонаблюдения одного из банков. На этой записи видно, что деньги снимает человек из ближайшего маминого окружения.

Это не были посторонние злоумышленники. А мама категорически отрицает, что уполномочивала кого-либо в этот день снимать свои деньги.

— Возможно, Лидия Николаевна всё-таки подзабыла, что деньги были сняты по её просьбе?

— Я понимаю, к чему вы клоните. И я действительно в одном из своих интервью на телевидении рассказывала о некоторых проблемах со здоровьем у мамы, что она может что-то забыть... Я очень боюсь, что её начнут теперь сравнивать со Светланой Светличной, история с «исчезновением» которой оказалась высосана из пальца. Но у нас другая история, не «высосанная». Деньги пропали. Это доказанный факт.

Допустим, мама сняла деньги сама и потратила их. Однако никаких новых дорогих вещей Лидией Николаевной в последнее время не приобреталось.

Не на мальчиков же в ночном клубе она, извините, потратила свои сбережения?

Не секрет, что возле известных заслуженных людей часто крутятся персонажи с сомнительными намерениями и наклонностями. Вспомните хотя бы недавнюю историю вдовы и дочери Алексея Баталова, которых, как подозревает следствие, обобрали Наталия Дрожжина и Михаил Цивин. Мама также по доверчивости, без умысла, влипает в скандалы.

Лидия Федосеева-Шукшина Архив Ольги Шукшиной.

Между Светланой Светличной и Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной есть как минимум одна колоссальная разница. Светличная живёт одна, её сын признаётся, что практически не навещает мать. А у нас с мамой живу я. Поселилась осознанно, поставив крест в том числе на собственной личной жизни. У нас с мамой были разные периоды в отношениях — и конфликты, и взаимные претензии.

Но наступает момент, когда все распри должны быть забыты. Это как раз тот случай. Потому что у мамы возраст, болячки, бытовая беспомощность. К сожалению, у меня не получается оградить её от общения с непорядочными людьми. Потому что мама не слушается!

Ей говоришь: «Такой-то тебя обманет, прекращай доверять». А мама, топнув ножкой, как капризная девочка, возражает: «А с какой стати ты мне запрещаешь?! Хочу и буду общаться». А потом приходит жаловаться, что её обидели, ограбили. Но это «издержки» возраста.

Будем добиваться справедливости по закону, забирать у воришек награбленное и возвращать Лидии Николаевне. Очень хочется посмотреть в глаза этому человеку и сказать: «Ну что же ты Бога-то не боишься?!»