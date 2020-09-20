Эмин опубликовал свой разговор с годовалой дочкой

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов много времени проводит со своими детьми от двух браков. В частности, артист помог своему 11-летнему сыну Али выпустить клип «Еду на капоте», а с годовалой дочкой Афиной музицирует за роялем.
Одним из таких моментов певец решил
Кадры вызвали восторг у поклонников. Девочку и её звёздного отца засыпали комплиментами.
«Милашка папина, всех показала и папу, прелесть крошка Афина»; «Как сладко Вы поёте, Эмин! А Афинка всё понимает, какая смышлёная девочка!»; «Приятная взору картина — папа с дочей», написали они в комментариях.
Как
Ранее супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, как гуляет со своим первенцем по парку. Однако хейтеры обвинили звезду в показной любви. Многие возмутились тем, что жена шоумена не показывает, как заботится о сыне. Интернет-пользователи предположили, что новорождённым занимается няня, сообщал NEWS.ru.
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