Эмин опубликовал свой разговор с годовалой дочкой

https://static.news.ru/photo/31649d72-fbdb-11ea-9288-fa163e074e61_660.jpg Фото: eminofficial

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов много времени проводит со своими детьми от двух браков. В частности, артист помог своему 11-летнему сыну Али выпустить клип «Еду на капоте», а с годовалой дочкой Афиной музицирует за роялем.

Одним из таких моментов певец решил поделиться с подписчиками в Instagram. На видео Эмин поёт песню Oh my love my darling для своей дочки, затем они вместе рассматривают семейную фотографию, а малышка пальчиком показывает, кто изображён на снимке.

Кадры вызвали восторг у поклонников. Девочку и её звёздного отца засыпали комплиментами.

«Милашка папина, всех показала и папу, прелесть крошка Афина»; «Как сладко Вы поёте, Эмин! А Афинка всё понимает, какая смышлёная девочка!»; «Приятная взору картина — папа с дочей», написали они в комментариях.

Как пишет Teleprogramma.pro, за плечами у Эмина Агаларова два брака: с дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой и моделью Алёной Гавриловой. Они ему подарили трёх детей, а одну девочку от удочерил с первой супругой.

