Елена Воробей считает программу «Аншлаг» «зашкварным форматом»

https://static.news.ru/photo/f319f52c-3b12-11eb-aa77-fa163e074e61_660.jpg Елена Воробей Фото: instagram.com/vorobei_elena

Пародист Елена Воробей согласилась с критикой юмористической программы «Аншлаг». Она считает, что шоу имеет «зашкварный формат».

Артистка рассказала, что ей тяжело выдавить из себя улыбку, когда во время записи она смотрит новые номера. За такую реакцию Воробей часто прилетает от организаторов шоу.

Там со сцены говорят то, что мне не смешно, я даже не понимаю природу комического, почему именно этот текст произносит артист, а я делаю вид, что мне смешно, — призналась юмористка во время интервью на YouTube-канале Super.

Артистка согласилась с критикой монтажа программы. Массовка зрителей и улыбки артистов записываются заранее, а потом вклеиваются в новые номера. Это видно при просмотре, и телезритель видит, что это «совершенно не в тему». Воробей рассказала, что неоднократно указывала на это создателям программы, но они не хотят вносить в шоу какие-либо изменения.

Звезда заявила, что может отвечать только за пять минут своего сценического времени на программе.

И тут я ломаю башку, как сделать так, чтобы не опозориться, чтобы не было ощущения, что я тухляк, чтобы было ощущение всё-таки у зрителей, что она, каждый раз выходя на сцену даже этого зашкварного формата, удивляет и чем-то держит, — рассказала Елена Воробей.

«Аншлаг» — советская и российская юмористическая программа, которая выходит в эфир с октября 1987 года. К настоящему моменту снято 33 сезона. Бессменной ведущей является Регина Дубовицкая.

Как писал NEWS.ru, юморист Евгений Петросян впервые прокомментировал развод с артисткой Еленой Степаненко. Он прожил с ней в браке 33 года. Позже скандальный блогер Лена Миро заявила, что Петросян нашёл себе молодую супругу, чтобы не «сгнить заживо», как Армен Джигарханян.