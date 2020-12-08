Петросян: «Жить захочешь — разведёшься! Джигарханян умирал в адских болях»

https://static.news.ru/photo/9e98b8a0-3944-11eb-8fc8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

75-летний юморист Евгений Петросян рассказал артисту Вячеславу Манучарову в эфире его YouTube-шоу о последних днях жизни Армена Джигарханяна. Он утверждает, что любимец публики умирал в адских муках.

Манучаров спросил у юмориста, как он решился круто изменить свою жизнь и развестись с коллегой по цеху Еленой Степаненко после 30 лет брака. Неожиданно Петросян вспомнил о недавно умершем Армене Джигарханяне и заявил, что не хочет повторять его судьбу.

Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как и в каком состоянии?! Нет, вы не знаете! Он сгнил, лёжа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! В адских болях человек умирал, от того что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал, — сообщил юморист.

Он подчеркнул, что журналисты об этом не говорят, поскольку им нужно только «считать чужие деньги, которых не существует».

Петросян признался, что не хотел, чтобы его развод со Степаненко стал достоянием общественности. Юморист даже не допускал возможности о том, что будет скандал. Он подчеркнул, что верил в лучшие качества людей, но ошибался.

Меня успокаивает зритель, который почему-то уверен, что грязь ко мне не пристаёт. И я безумно благодарен ему за поддержку, — отметил юморист.

Как писал NEWS.ru, пасынок Джигарханяна Степан рассказал, что смерть артиста не была скоропостижной. Его состояние ухудшилось после дня рождения. Артист испытывал серьёзные проблемы с почками, которые возникли на фоне обострения диабета. Последние несколько дней перед смертью он был подключён к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Степан также сообщил, что отчим не мог выходить гулять, поэтому у него стали возникать пролежни, а затем воспаление и некроз тканей.

Армен Борисович Джигарханян умер 17 ноября от остановки сердца в возрасте 85 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью Еленой.