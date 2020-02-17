https://static.news.ru/photo/1a8f9592-51aa-11ea-854e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Телеведущая Елена Степаненко отреагировала на слухи о том, что её бывший супруг Евгений Петросян станет отцом во второй раз. Подарит малыша его новая жена Татьяна Брухунова.

Это хорошо, — отметила Степаненко на шоу «Пусть говорят».

Остальные звёзды только поздравляют влюблённых с такой радостной новостью. По мнению художника Никоса Сафронова, Петросян выглядит моложе своих лет, а благодаря молодой жене и ребёнку он сбросит ещё 30 лет, пишет Starhit.

В начале декабря Евгений Петросян женился в пятый раз. О регистрации брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга разместила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Ранее стало известно, что Елена Степаненко получила от экс-супруга Евгения Петросяна один миллиард рублей. Деньги юморист перевёл бывшей жене несколькими траншами в конце 2017 года. СМИ не исключают, что таким образом артист хотел откупиться от Степаненко и обойтись без лишней шумихи, но ничего не вышло, сообщал NEWS.ru.