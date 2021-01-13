Экс-жена Аршавина покаялась перед первым мужем за отношения с футболистом

https://static.news.ru/photo/54cd7af6-5651-11eb-ad22-fa163e074e61_660.jpg Фото: arshavina_alisia__mb/instagram.com

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожалела о том, что в своё время бросила ради спортсмена первого мужа. По её словам, после того как у неё диагностировали аутоиммунный некроз, стало окончательно очевидно, кто есть кто.

Осенью 2020 года женщина перенесла две операции, которые спасли ей жизнь. Бороться с болезнью помогали мама и первый муж Алексей, от которого она, забрав детей, ушла к футболисту.

Сейчас бизнесмен женат на двоюродной сестре Ксении Собчак. Однако в беде мать своих детей не бросил. Он, по словам Казьминой, «помог во всём — с докторами, с детьми». В то же время футболист, уверяет она, никак не интересуется состоянием экс-супруги.

Это не прошло бесследно и для детей. Старшая дочь начала забывать Аршавина и заявила однажды, что «мамочке может помочь только настоящий папа».

Очень жалею, что рассталась с Лёшей — с ним я цвела, со мной такого точно бы не случилось. Он был опорой. Это была семья, где до старости счастливо жили бы с детьми, родителями и компаниями друзей. Прости, Лёша, меня. Ушла, не зная, что я лишь кубок, который забрали и разрушили твою семью. А потом сломали жизнь твоим детям, мне, бросили в нищету, болезнь и страдания, — цитирует Казьмину StarHit.

Ранее её поклонники стали замечать, что на фотографиях она стала прикрывать лицо. Многие решили, что это результат неудачной пластики, на которую женщина решилась, чтобы привлечь внимание бывшего мужа. В итоге той пришлось объясняться и рассказать публично о проблемах со здоровьем. Она заявила, что её лицо «покромсала болезнь».

Алиса Казьмина — мать троих детей, двое из которых появились в первом браке, а младшая дочь — во втором.

Как писал NEWS.ru, экс-супруга Аршавина пожаловалась на то, что спортсмен равнодушен не только к ней, но и к собственной дочери. Футболист, по её словам, даже не удосужился поздравить ребёнка с Новым годом. При этом спортсмен недоволен, что ему приходится платить алименты в сумме 340 тысяч рублей.