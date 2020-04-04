Экс-супруг Бузовой подарил новой жене особняк

https://static.news.ru/photo/ef60e7f6-766e-11ea-befa-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко Фото: tarasov23/instagram.com

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов подарил своей новой жене Анастасии Костенко за рождение второго ребёнка шикарный особняк с шестью спальнями. После появления на свет второй дочери Евы Костенко уже получила от Тарасова сумку Valentino и люксовый автомобиль.

Дом мой. Это был подарок на рождение второй дочери, — приводит KP.RU ответ Костенко на вопрос поклонников, на кого оформлен дом.

Многие тут же припомнили, что коттедж с эксклюзивным дизайном площадью в тысячу квадратных метров Тарасов строил вместе с Бузовой, которая вложила в него не только свои идеи, но и деньги. В трёхэтажном особняке шесть спален, огромная гардеробная и большой бассейн с мозаикой в виде футбольного мяча.

Как писал NEWS.ru, футболист Дмитрий Тарасов поздравил в соцсети свою супругу Анастасию Костенко с днём рождения и опубликовал фотографию семьи. Кадр запечатлел семейную пару с двумя дочками, младшей из которых меньше двух месяцев. На фото пара впервые продемонстрировала лицо малышки. Всего у спортсмена три дочери, старшая — от первого брака. Из-за потери работы он вынужден был попросить бывшую жену уменьшить алименты.