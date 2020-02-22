Кинопродюсер Джон Питерс снова собрался жениться спустя меньше трех недель после расставания с Памелой Андерсон. О помолвке он объявил во время церемонии бизнес-мероприятия NASDAQ в Нью-Йорке.
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74-летний Питерс добивался руки и сердца модели более 30 лет. 20 января 2020 года они поженились, а уже через 12 дней он прислал жене СМС о том, что брак его испугал и предложил разойтись. В ответ на это Памела Андерсон написала «я тебя прощаю» и добавила смайлик, писал NEWS.ru.
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