Фото: imago stock&people/Global Look Press

Певица Светлана Лобода на своей официальной странице в социальной сети опубликовала снимок, на котором, кроме неё самой, присутствуют журналистка Ксения Собчак в нацистской форме и немецкий музыкант Тиль Линдеманн.

Картинка на странице Лободы не является фотографией в прямом смысле слова. Это — отфотошопленный фрагмент из культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны». На опубликованном кадре голову Лободы «приделали» к телу...