https://static.news.ru/photo/ac0e289a-4cae-11ea-bb9e-fa163e074e61_660.jpg Джон Питерс и Памела Андерсон Фото: Paul Zinken/dpa/imago stock&people/AP/ТАСС

Кинопродюсер Джон Питерс стал инициатором расставания с моделью и актрисой Памелой Андерсон, которую он добивался более 30 лет.

Питерс решил бросить супругу, с которой заключил брак 20 января, при помощи СМС.

Это был чудесный и удивительный праздник любви. Но наш брак меня... испугал, — написал он.

Продюсер добавил, что в свои 74 года он мечтает о простой и спокойной жизни, а не «пылких страстях на расстоянии».

Муж также попросил у Андерсон прощения, отметив, что лучше всего, если каждый пойдёт своей дорогой.

В ответ на это модель написала «я тебя прощаю» и добавила смайлик, передаёт RadarOnline.

Ранее NEWS.ru писал, что пока пара не подала документы для официального оформления отношений и захотела «взять перерыв». Знаменитость пояснила, что влюблённые намерены разобраться, чего хотят от жизни и друг от друга