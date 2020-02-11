Кинопродюсер Джон Питерс стал инициатором расставания с моделью и актрисой Памелой Андерсон, которую он добивался более 30 лет.
Питерс решил бросить супругу, с которой заключил брак 20 января, при помощи СМС.
Это был чудесный и удивительный праздник любви. Но наш брак меня... испугал, — написал он.
Продюсер добавил, что в свои 74 года он мечтает о простой и спокойной жизни, а не «пылких страстях на расстоянии».
Муж также попросил у Андерсон прощения, отметив, что лучше всего, если каждый пойдёт своей дорогой.
В ответ на это модель написала «я тебя прощаю» и добавила смайлик,
Ранее NEWS.ru писал, что пока пара не подала документы для официального оформления отношений и захотела «взять перерыв». Знаменитость пояснила, что влюблённые намерены разобраться, чего хотят от жизни и друг от друга
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