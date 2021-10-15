Экс-коллега Леонтьева по сцене рассказала о хладнокровии певца

Певец Валерий Леонтьев, которого госпитализировали с коронавирусом, в любой ситуации сохраняет хладнокровие. Как рассказала 5-tv.ru экс-солистка шоу-балета «Опасные связи» Ольга Ломова, однажды она видела, как он себя вёл в самолёте, у которого загорелось крыло.

Мы летели в самолёте, и загорелось крыло. Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу, сидел читал, как камень, застывший, — рассказала она.

Ломова считает, что в тот момент он всем своим видом показывал, как нужно вести себя в таких ситуациях. Женщина добавила, что к болезням он относится так же, никогда не показывая тревогу по поводу них.

Даже если внутри что-то переживает, никогда не покажет, — резюмировала Ломова.

Ранее стало известно, что Леонтьев госпитализирован с коронавирусом в столичную клинику. Его состояние оценивается как среднетяжёлое. У 72-летнего артиста наблюдаются слабость, кашель и высокая температура, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат. Перед госпитализацией Леонтьев несколько дней лечился амбулаторно. При этом директор артиста Борис Чигирев не подтвердил данные о болезни и госпитализации Валерия Леонтьева.