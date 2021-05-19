Эйвазов-Лама пожаловался фанатам на нехватку эмоций после шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/66b5757c-b8f6-11eb-93f5-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/yusif_eyvazov_official/

Оперный певец Юсиф Эйвазов опубликовал большое послание к своим поклонникам. в котором рассказал, как ему не хватает шоу «Маска». Артист считает своё участие в шоу самым ярким событием в жизни и признаётся, что ему очень не хватает пережитых на проекте эмоций.

Муж Анны Нетребко признаётся, что ему в его возрасте «очень непросто» идти на всякие эксперименты с голосом и образами. Но всё равно он безумно счастлив, что сделал это.

Моя Ламочка полюбилась многим — и взрослым, и детям, за что я от души вас благодарю, — пишет тёплые слова своим поклонникам артист.

Впрочем, не только Юсиф Эйвазов скучает по «Маске». Ностальгию испытывают многие герои шоу, а зрители до сих обсуждают детали всех 12 выпусков, начиная с самого первого.

Шоу окончено, маски сняты, но поверьте, я очень скучаю, пересматриваю номера, вспоминаю и общаюсь с волшебными людьми, с которыми меня свела судьба на этом проекте, — заключил Эйвазов.

Зрители поспешили ответить певцу, назвав его самым лучшим и признавшись в безграничной любви к талантливому артисту. «Спасибо Вам за Вашу смелость и решительность за участие в этом проекте! Это было великолепно! Я узнала Вас не только как оперного певца ,а ещё и как человека с отличным юмором, доброй душой!», «Юсиф, Вы — гений в музыке! Такой голосовой диапазон!», «Тот момент, когда ты вообще не слушаешь оперу. Но посмотрев Маску и услышав Ламу. очень захотелось сходить на концерт», признаются в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, оперный певец Юсиф Эйвазов и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщили в Instagram, что готовятся устроить совместное супершоу. Артисты очень полюбились зрителям шоу «Маска», выступая в костюмах Ламы и Носорога.