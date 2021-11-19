«Едет домой»: директор Серова сообщил о выписке певца из больницы

Певец Александр Серов вылечился от коронавируса и возвращается из больницы домой, сообщил ТАСС его директор Александр Федорков. 67-летний артист был госпитализирован больше месяца назад с обширным поражением лёгких на фоне заражения COVID-19.

Выписался, едет домой, — рассказал представитель исполнителя.

Артист попал в больницу с 75-процентным поражением лёгких из-за коронавируса 9 октября. Сначала он лечился в клинике рядом с домом, однако после был переведён в реанимацию, где находился под кислородной маской.

На прошлой неделе певец сдал отрицательный тест на коронавирус. Тогда же стало известно, что музыкант уже вернулся к работе, правда, в телефонном формате. Дочь Серова Мишель сообщила, что он проходит интенсивное лечение. Она выразила уверенность в скором выздоровлении отца.

Александр Серов получил известность в 70-х годах прошлого века, выступая в составе ВИА «Поющие юнги». В 1983 году в Ялте состоялся его сольный дебют. В 80–90-е годы певец активно гастролировал и выпустил знаменитый альбом «Я плачу». Общенародную любовь артисту принесли такие хиты, как «Я люблю тебя до слёз», «Ты меня любишь», «Звездопад», «Как быть», «Мадонна» и другие.