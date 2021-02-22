Джигурда сравнил жену с порноактрисой

https://static.news.ru/photo/9ab7457c-7516-11eb-b05a-96000091f725_660.jpg Марина Анисина Фото: marinanisina/instagam.com

Актёр и шоумен Никита Джигурда созвал пресс-конференцию, чтобы рассказать о воссоединении и повторном браке со своей возлюбленной, бывшей фигуристкой Мариной Анисиной, выступавшей за Францию.

Пара не могла увидеться целый год из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений на путешествия. По словам актёра, встреча влюблённых после разлуки получилась особенно страстной.

Сегодня Маринка после двух бессонных ночей. Должен вам сказать, всё-таки год воздержания. Я мучил героя Франции, — поведал Джигурда.

Журналисты не стали уточнять подробности воссоединения, однако актёр охотно делился деталями по собственной инициативе.

Счастлив, что герой Франции, как это прилично сказать, оргазмирует подо мной, признаётся в любви, делает всё, что умеют делать богини. [порноактриса] Саша Грей отдыхает, — цитирует Джигурду Пятый канал.

Самой Анисиной на пресс-конференции не было. Она отправилась примерять свадебное платье.

Актёр и спортсменка впервые вступили в брак в 2008 году. У них родились сын и дочь, но в 2017 году пара развелась. 22 февраля 2021 года Анисина и Джигурда снова официально стали мужем и женой, брак зарегистрировал Грибоедовский ЗАГС Москвы.

Как писал NEWS.ru, Джигурда заявил, что после его повторной свадьбы с Анисиной он сможет претендовать на захоронение на Ваганьковском кладбище, где были похоронены некоторые её родственники, а также многие известные и выдающиеся личности, в том числе Сергей Есенин, Борис Окуджава, Леонид Филатов, Лев Яшин, Владимир Высоцкий.