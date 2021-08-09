Джигурда объяснил, почему Владимир Соловьёв «трус и подлец»

Советский и российский актёр Никита Джигурда в разговоре с NEWS.ru назвал ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьёва «трусом и подлецом». Он подчеркнул, что журналист — «профессионал пропагандистского дела» и провокатор, оскорбляющий слабых людей, неспособных ему ответить. Таким образом артист отреагировал на критику Соловьёва в адрес Лии Ахеджаковой и её участия в спектакле «Первый хлеб» в «Современнике».

Таким образом [Соловьёв] привлекает внимание к ситуации вокруг Ахеджаковой. Можно соглашаться с её заявлениями или не соглашаться, но те рамки, которые переходит Соловьёв, на мой взгляд, они недопустимы. Это перебор. И он очень часто оскорбляет людей, зная, что не получит ответа, слабых оскорбляет, в данном случае женщину. Владимир Соловьёв трус и подлец. Вот это мои слова, — заявил Джигурда.

Артист также оценил призыв коллеги по цеху — Алексея Панина — плюнуть кому-нибудь Соловьёву «в рожу» за €500 и снять поступок на видеокамеру. Актёр отметил, что 150 лет назад кидали перчатки и вызывали на дуэль, но Панин, видимо, именно так решил заставить Соловьёва ответить за свои слова.

Я не удивлюсь, что найдётся кто-нибудь из безбашенных смельчаков. Он законным путём получит. Я хочу сказать, что Лёша Панин великолепный артист и его отношение к Соловьёву мне понятно. Я сам несколько раз вызывал раз Володю Соловьёва на ринг, но он струсил. Побоялся выходить со мной. Сказал, что Джигурда — городской сумасшедший, шизофреник и бездарный актёришка. Он ещё получит свой бумеранг кармы, — резюмировал Джигурда.

Накануне Соловьёв обрушился с критикой на новый спектакль в «Современнике» «Первый хлеб». Он показал кадры, снятые в театре, на которых мужчины целуются, а актриса Лия Ахеджакова стоит с транспарантом, на котором написано: «На выкуп из чеченского плена». Журналист отметил, что когда-то блестящая актриса Ахеджакова попала из режиссёрских рук «в лапы ЛГБТ» и стала «стареющим посмешищем».

Ранее стало известно, что спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» стал причиной обращения в Генеральную прокуратуру и столичную мэрию представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники обнаружили в нём оскорбление ветеранов.