Актёр Панин раскрыл гонорар за плевок «в рожу» Соловьёву

Российский актёр Алексей Панин на своей странице в социальной сети Instagram попросил кого-нибудь плюнуть в лицо телеведущему Владимиру Соловьёву. Артист пообещал заплатить за это €500. Также Панин назвал журналиста «больным». Таким образом шоумен отреагировал на критику Соловьёва в адрес актрисы Лии Ахеджаковой.

Пожалуйста, плюньте при встрече ему в рожу! Я понимаю, что он больной и обращать на него внимания не следует, но то, что он позволил себе говорить в адрес Лии Ахеджаковой, переходит все границы! — написал Панин.

Актёр также попросил снять поступок на видео и прислать ему, а он якобы переведёт смельчаку указанную сумму.

Накануне Соловьёв обрушился с критикой на новый спектакль в «Современнике» «Первый хлеб». Он в своём шоу «Соловьёв LIVE» показал кадры, снятые в театре, на которых мужчины целуются, а актриса Лия Ахеджакова стоит с транспарантом, на котором написано: «На выкуп из чеченского плена». Журналист также обругал художественного руководителя театра Виктора Рыжакова, которого назвал любителем «либерально-экспериментального искусства».

Он отметил, что когда-то блестящая актриса Ахеджакова попала из режиссёрских рук «в лапы ЛГБТ» и стала «стареющим посмешищем».

Ранее стало известно, что спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» стал причиной обращения в Генеральную прокуратуру и столичную мэрию представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники обнаружили в нём оскорбление ветеранов.