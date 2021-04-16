«Дядь Миш, проезжайте»: ГИБДД отпускает Шуфутинского «по блату»

https://static.news.ru/photo/a4c76e90-9fe9-11eb-905c-96000091f725_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Anvar Galeev / Global Look Press

Российский музыкант Михаил Шуфутинский рассказал, что в данный момент редко водит автомобиль. У него есть два водителя, которые очень аккуратно ведут себя на дороге и доставляют артиста куда ему нужно вовремя.

Однако бывают форс-мажоры, когда Шуфутинский очень торопится и может нарушить правила дорожного движения. Он очень не любит опаздывать, но в условиях московского трафика никогда не угадаешь, где машина застрянет.

Инспекторы когда останавливают, водитель открывает окно и начинает им что-то объяснять. А я говорю: мое окно открывай. Когда меня видят — здороваются, отдают честь и говорят: о, дядь Миш, проезжайте, будьте осторожны, — рассказал заслуженный артист.

Он признался, что у него очень дружественные отношения с ГИБДД, но при этом признал, что «не очень часто нарушает».

Также в интервью Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» Шуфутинский признался, что штрафы чаще приходят, когда за рулём его Ferrari сидит жена Светлана. Она любит быструю езду и может разогнаться до 180–200 километров в час.

Шуфутинский в этом же интервью высказался о песнях молодых певцов и манере их исполнения. Речь о таких исполнителях, как Ольга Бузова или Моргенштерн. Заслуженный артист совершенно не понимает, о чём они поют, писал NEWS.ru.