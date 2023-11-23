«Двуличная жестокая мразота»: Гордон осудила актрису Настю Цветаеву Гордон заявила, что презирает уехавшую в Израиль актрису Настю Цветаеву

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Екатерина Гордон

Юрист и певица Екатерина Гордон в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что уехавшая в Израиль актриса Настя Цветаева «выслуживается за кровавый израильский паспорт». Гордон назвала Цветаеву ничтожеством, двуличной жестокой мразотой и сбежавшей из России женщиной без Родины и без совести, изображающую иудейку. Так юрист отреагировала на пост Цветаевой, в котором она поддержала действия Израиля в войне с ХАМАС.

Господь не поцеловал тебя ни талантом, ни умом. И если однажды тебе хватит смелости приехать в Россию, гражданкой которой ты пока являешься, найди меня и я покажу тебе видео тысяч замученных детей и их торчащих ног под плитами зданий. Я презираю до тошноты тех, кто, предав свою Родину, выслуживается за свой кровавый израильский паспорт. Каждую такую двуличную жестокую мразоту надо сделать иноагентом, — обратилась к Цветаевой Гордон.

Ранее 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева призвала россиянок относиться к себе с юмором и верить в то, что даже в зрелом возрасте можно найти счастье и новую любовь. Она представила новую композицию «ЗаVисть», записанную в соавторстве с Екатериной Гордон, которую назвала юмористическим гимном против эйджизма.

В 2022 году Гордон резко раскритиковала телеведущую Ксению Собчак. Юрист назвала телеведущую «хромым двойным агентом» и призвала прекратить играть в оппозиционные игры, а также напомнила о ее негативных высказываниях в адрес блогера Елены Блиновской.

Также Гордон отметила, что Ксенией брезгует оппозиция из-за семейного положения, ведь если Собчак изменит свою позицию, то ее мужа Константина Богомолова могут лишить театра, а ее матери, Людмиле Нарусовой, «влетит».