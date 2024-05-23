Друзья Бритни Спирс рассказали, как она гонялась за бывшим мужем с топором InTouch: Спирс преследовала Сэма Асгари с топором во время их последней ссоры

Фото: F Sadou/AdMedia/Global Look Press

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Американская певица Бритни Спирс преследовала своего бывшего мужа Сэма Асгари с топором во время последней ссоры, которая стала «последней каплей» в отношениях супругов, пишет inTouch. Источник, приближенный к паре, сообщил изданию, что избавившись от опеки отца, Спирс прекратила принимать лекарства и стала неуправляемой. Супруг не мог контролировать ее поведение, говорится в публикации.

Когда она освободилась от опекунства, Сэм больше не мог контролировать ее. Ему по-настоящему досталось. Одной из последних капель для него стала ссора, во время которой Бритни гонялась за ним с топором. Это был один из их эпических боев, и Сэм не смог успокоить или уговорить ее. Сэм вообще не склонен к конфронтации и не любит спорить, — приводит издание слова друга пары.

Спирс и Асгари связали себя узами брака в июне 2022 года в своем доме в окружении друзей-знаменитостей, включая Пэрис Хилтон и Селену Гомес. Однако после того, как они сказали друг другу «Да», их отношения быстро стали напряженными. Сэм подал на развод с Бритни 17 августа 2023 года, сославшись на непримиримые разногласия.

В сентябре 2023 года Спирс после объявления о разводе с Асгари начала встречаться со своим 37-летним домработником Полом Ричардом Солизом. Мужчина, которого исполнительница наняла год назад для уборки в доме, имеет криминальное прошлое. Он привлекался за продажу запрещенных веществ и незаконное хранение оружия. В разговоре с журналистами Солиз назвал Спирс феноменальной и очень доброй женщиной.