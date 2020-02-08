https://static.news.ru/photo/d645558e-4aba-11ea-b78c-fa163e074e61_660.jpg Александр Друзь Фото: Maxim Burlak/Russian Look/GlobalLookPress

Участник интеллектуальных игр Александр Друзь поделился, что его пенсия настолько мала, что на неё невозможно прожить. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro.

На неё прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у неё, — привело слова знатока на портале.

При этом, Александр Друзь не стал уточнять размер своей пенсии.

Портал отмечает, что многие известные люди получают поддержку от мэра Москвы Сергей Собянина в виде доплаты к пенсии.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Елена Ханга рассказала, что получает пенсию в размере 23 тысячи рублей. А юморист Евгений Петросян сообщил, что его пенсия — двадцать с лишним тысяч рублей.