Участник интеллектуальных игр Александр Друзь поделился, что его пенсия настолько мала, что на неё невозможно прожить. Об этом
На неё прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у неё, — привело слова знатока на портале.
При этом, Александр Друзь не стал уточнять размер своей пенсии.
Портал отмечает, что многие известные люди получают поддержку от мэра Москвы Сергей Собянина в виде доплаты к пенсии.
Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Елена Ханга рассказала, что получает пенсию в размере 23 тысячи рублей. А юморист Евгений Петросян сообщил, что его пенсия — двадцать с лишним тысяч рублей.
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