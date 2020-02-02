https://static.news.ru/photo/b8bcd83a-45aa-11ea-9a9c-fa163e074e61_660.jpg Елена Ханга Фото: ykhanga/facebook.com

Телеведущая Елена Ханга назвал размер своей пенсии. По её словам, она получает 23 тысячи рублей.

Как призналась 57-летняя журналистка, она не может покупать себе дорогие вещи, а карманных денег у неё меньше, чем у дочери Анны-Елизаветы, которая сейчас учится в США и получает стипендию, передаёт НТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр и продюсер Стивен Сигал, который три года назад получил российское гражданство, не знает, есть ли у него пенсия. По его словам, он не интересовался, начисляют ли ему деньги.