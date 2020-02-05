Юморист Евгений Петросян признался, что у него обычная пенсия. По словам артиста, он не жалуется, так как ему на всё хватает.
Двадцать с лишним тысяч рублей, — сказал Петросян и рассмеялся.
Сейчас он находится на репетиции, готовясь к новому шоу,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Брухунова, новоявленная супруга шоумена Евгения Петросяна, продемонстрировала небольшую часть своих украшений. «Цацки-цацочки», как она их назвала, были продемонстрированы в ходе прямого эфира в Instagram.
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