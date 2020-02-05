Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян пообещал к 4 марта скинуть 13 килограммов. По словам блогера, он набрал лишний вес во время отдыха с любимой девушкой.

На данный момент я вешу 98 кг. Через два месяца я должен 85 весить, — поделился молодой человек. Он добавил, что попрощается со своими длинными обесцвеченными волосами, если не достигнет...