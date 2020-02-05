Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян признался, что у него обычная пенсия. По словам артиста, он не жалуется, так как ему на всё хватает.

Двадцать с лишним тысяч рублей, — сказал Петросян и рассмеялся.

Сейчас он находится на репетиции, готовясь к новому шоу, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Брухунова, новоявленная супруга шоумена Евгения Петросяна, продемонстрировала небольшую часть своих украшений. «Цацки-цацочки», как она их назвала, были продемонстрированы в ходе прямого эфира в Instagram.

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