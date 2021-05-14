«До смешного мало»: комментатор Черданцев о зарплате в 800 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/fa526458-b508-11eb-9cd1-96000091f725_660.jpg Фото: Sports Интервью / youtube

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал YouTube-каналу «Sports Интервью», что зарабатывает около 800 тысяч рублей в месяц, и не понимает, почему в России «такое отношение к зарабатыванию денег, это какой-то Советский Союз».

Я — единственный снабженец в семье. У меня нет ни бабушек, к сожалению, ни дедушек. Я содержу родителей на протяжении многих лет. Более того, я считаю, что зарабатываю мало. До смешного мало, — отметил он.

Спортивный комментатор отметил, что его коллеги на Западе получают в разы больше при том же объёме работы. Например, Черданцев сравнивает себя с телеведущим и комментатором из Италии, который также ведёт авторскую программу и получает за неё около 500 тысяч евро (44,7 млн рублей) в год.

Также ведущий посетовал, что с его «статусом и количеством рекламы на передаче» он мог бы зарабатывать намного больше.

Ранее актриса и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что её коллега Елена Проклова не за бесплатно рассказала о домогательствах со стороны известного актёра. «Мне её жалко, но в первую очередь потому, что она всё это теперь высказала, и особенно горько, что мы это всё услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в миллион рублей», — сказала коллега Прокловой.