Для участия в шоу «Холостяк» с Тимати заявки отправили 30 тысяч девушек

https://static.news.ru/photo/0464e2dc-0c89-11eb-aefa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новым главным героем шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ станет рэпер и продюсер Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Совсем недавно он расстался с моделью Анастасией Решетовой, а теперь уже 30 тысяч девушек со всей страны подали заявки на участие в шоу. Все они хотят побороться за сердце знаменитости.

В пресс-службе телеканала сообщили, что редакция оказалась буквально завалена обращениями сразу после того, как было названо имя нового главного героя «Холостяка». Представители ТНТ подчеркнули, что за первые несколько часов на кастинг пожелали прийти более трёх тысяч девушек. Теперь же претенденток уже 30 тысяч. Данный показатель для проекта является рекордным.

Тимур ведёт активный образ жизни, увлекается сёрфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Быть рядом с ним мечтают тысячи девушек, но выберет он лишь одну, — передаёт сообщение пресс-службы ТНТ портал Teleprogramma.pro.

Ранее певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, назвала бизнес-трюком расставание рэпера с моделью. Она призвала участниц нового сезона шоу «Холостяк» не надеяться на романтические отношения с музыкантом. Артистка заявила, что огорчена слепой верой поклонников в то, что им показывают звёзды. Те манипулируют вниманием фанатов исключительно ради собственной выгоды.

Как писал NEWS.ru, мама Тимати Симона Юнусова по поводу «Холостяка» написала в соцсети, что «не стоит путать шоу с реальной жизнью», намекнув на пиар-ход музыканта.