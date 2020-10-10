Мать Тимати отреагировала на участие сына в шоу «Холостяк»

https://static.news.ru/photo/61970054-0ac5-11eb-84dc-fa163e074e61_660.jpg Симона Юнусова Фото: simona280/instagram.com

Руководство ТНТ выбрало рэпера Тимати в качестве главного героя нового сезона шоу «Холостяк». Такой выбор вызвал неоднозначную реакцию как среди звёзд шоу-бизнеса, так и среди пользователей соцсетей.

Многим поклонникам музыканта стало интересно, что думает по поводу участия Тимати в шоу его мама, Симона Юнусова.

Одна из подписчиц в комментариях на её странице в Instagram отметила , что когда-нибудь это шоу увидят его дети.

Симона, ваш сын, конечно. отжигает. Это же всё потом смотреть его детям, неужели деньги и слава в этом мире важнее семейных и человеческих ценностей? — спросила она.

В ответ мама Тимати написала, что «не стоит путать шоу с реальной жизнью», намекнув на пиар-ход музыканта.

Ранее певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, назвала бизнес-трюком расставание рэпера Тимура Юнусова, получившего известность как Тимати, с моделью Анастасией Решетовой. Она призвала участниц нового сезона шоу «Холостяк» не надеяться на романтические отношения с музыкантом. Артистка заявила, что огорчена слепой верой поклонников в то, что им показывают звёзды. Те манипулируют вниманием фанатов исключительно ради собственной выгоды.

Некоторые поклонники также заподозрили, что всё это — всего лишь пиар-ход, направленный на поднятие пошатнувшихся рейтингов рэпера после его ухода из лейбла Black Star, писал NEWS.ru.

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