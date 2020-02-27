https://static.news.ru/photo/1bbfa2a6-596e-11ea-a690-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ДибровФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Телеведущий Дмитрий Дибров выздоровел. Мужчина восстановился после перенесённого микроинсульта.
60-летний ведущий вернулся домой в четверг и планирует выйти на работу 28 февраля.
Чувствую себя хорошо. Всё отлично, — отметил Дибров в комментарии ТАСС.
Как писал NEWS.ru, в больнице телеведущий пообещал своей коллеге Елене Малышевой бросить курить. Диброва госпитализировали 17 февраля с премьерного показа фильма «На Луне» режиссёра Егора Михалкова-Кончаловского.