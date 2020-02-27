Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина ведёт переговоры с руководством одного из телеканалов о новом интервью о своей матери. По слухам, девушка попросила за него миллион рублей. Об этом заявил детективный агент Максим Заболотный, помогающий артистке уладить семейные вопросы.

За Таней ведут охоту работники телевидения. Они идут на многое, лишь бы заполучить её в свои руки. За ней следят американские стрингеры, которых наняла российская сторона. Ей предлагают деньги, пытаются...