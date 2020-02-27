Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Телеведущий Дмитрий Дибров выздоровел. Мужчина восстановился после перенесённого микроинсульта.

60-летний ведущий вернулся домой в четверг и планирует выйти на работу 28 февраля.

Чувствую себя хорошо. Всё отлично, — отметил Дибров в комментарии ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в больнице телеведущий пообещал своей коллеге Елене Малышевой бросить курить. Диброва госпитализировали 17 февраля с премьерного показа фильма «На Луне» режиссёра Егора Михалкова-Кончаловского.

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