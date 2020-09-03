Дэвид Блейн поднялся в небо на высоту 7 км на воздушных шарах

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Американский иллюзионист Дэвид Блейн исполнил новый масштабный трюк, получивший название «Вознесение». Он поднялся в воздух на высоту 7,5 км на воздушных шарах.

Блейн опубликовал на YouTube фильм, показывающий весь процесс подготовки к трюку и сам полёт.

Иллюзионист поднялся в небо при помощи 52 шаров, наполненных гелием. Он провёл в воздухе примерно час.

Продюсеры решили организовать трюк в пустыне штата Аризона. Блейн планировал подняться на высоту 5,48, но в итоге «вознёсся» на 7,58. Полёт он посвятил своей 9-летней дочери Дессе.

Иллюзионист использовал устройство, которое распределяло массу его тела и нагрузку на страховку. Благодаря приспособлению, закреплённому на теле, создавалось впечатление, что артист летит, держать за стропы одной рукой. Кроме того, когда воздух на высоте стал слишком разреженным, иллюзионист дышал через кислородный баллончик.

Дэвид Блейн объявил о намерении сделать этот трюк в середине августа. Изначально он планировал подняться в воздух в штате Нью-Джерси и, преодолев реку Гудзон, приземлиться в родном городе Нью-Йорк, писал NEWS.ru.