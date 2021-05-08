Дети Киркорова снялись вместе с дедушкой в стилизованном под войну ролике

https://static.news.ru/photo/cf3f002c-b13f-11eb-a45c-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дети Филиппа Киркорова снялись вместе с дедушкой в стилизованном под военное время ролике на песню «Тёмная ночь». Все трое снялись в костюмах под военное обмундирование.

В клипе Бедрос Киркоров играет детям на рояле и показывает старые фотографии, дети трогательно обнимают его. Отцу Филиппа Киркорова было 9 лет, когда началась война, сейчас ему 88.

В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И как важно передавать из поколения в поколение память и уважение к тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу. Вечная память! — подписал ролик король российской эстрады.

Как сообщалось ранее, Максим Галкин показал, как вместе с детьми встретил 9 Мая и побывал на стилизованном вечере. Друзья певицы и её мужа Александр и Ида Достман организовали у себя дома праздник с фронтовой тематикой.