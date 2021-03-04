Депутат призвала отменить Всероссийские проверочные работы школьников

https://static.news.ru/photo/6db35598-7cbe-11eb-a28c-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Всероссийские проверочные работы не отражают реальных знаний школьников, создавая для ребят дополнительную нагрузку, поэтому их стоит отменить. Такую мысль в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой высказала депутат Государственной думы Елена Строкова.

Она подчеркнула, что ВПР стали механическим тестированием. Работы не подходят для среза знаний школьников, однако создают дополнительную нагрузку как на учеников, так и на преподавателей.

За отмену проголосовали уже тысячи российских учителей, — цитирует письмо телеканал RT.

Своё мнение по этому поводу высказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он отметил, что определённый механизм контроля необходим, поэтому в случае отмены ВПР им придётся искать замену.

В текущем году работы пройдут с 15 марта по 21 мая.

Как ранее передавал NEWS.ru, проект приказа, который утверждает расписание государственных выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов обнародовали Минпросвещения и Рособрнадзор. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для тех выпускников, кто не поступает в вузы, экзамены по русскому языку и математике назначены на 25 и 28 мая.