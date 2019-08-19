https://static.news.ru/photo/82ee01ea-c272-11e9-9217-fa163e074e61_660.jpg Дарья Мельникова Фото: instagram.com/melnikovadsh

Актриса из сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова опубликовала пост в Instagram в котором сообщила, что ищет адвоката для развода.

Со своим супругом, актёром Артуром Смольяниновым они не раз ссорились и даже какое-то время жили отдельно из-за загулов артиста. В итоге пара воссоединилась, а сейчас на странице Дарьи появился пост о разводе. Пользователи отреагировали на него с удивлением, так как в жизни пары, судя по последним публикациям, было всё хорошо.

Развелись мы... Дайте контакт хорошего адвоката и номерок Лютого из 9 роты..., — написала актриса.

Оказалось, что эти слова относятся не к Артуру, а к Александру Головину, который является её партнёром по фильму.

Ранее News.ru писал, что американские психологи выяснили причину внезапных разводов. Разгадка секрета оказалась в семье. Но не в той, которую создал человек, а в той, в которой вырос.