Дапкунайте показала видео своего «похищения» Виторганом и Цыпкиным

Российский актёр Максим Виторган и писатель Александр Цыпкин «похитили» артистку Ингеборгу Дапкунайте, когда так каталась на роликах. Шуточное видео Дапкунайте показала на своей странице в социальной сети Instagram. На видео мужчины несут её на руках, чтобы она «вернулась» в предстоящий, второй сезон сериала «Беспринципные».

Кадры также разместил у себя в Instagram Цыпкин, таким образом опровергая слухи о том, что актриса покинула проект.

Отвечаем на появившиеся слухи (Telegram-каналы не спят) о том, что Ингеборга ушла со съёмок второго сезона сериала «Беспринципные». Ушла, но мы с Костиком-Максимом (Максим Виторган играет в сериале мужа Ирины Константина. — NEWS.ru) её вернули. Не волнуйтесь, всё в порядке, — написал Цыпкин.

Первый сезон комедийного сериала, основанного на его произведениях, вышел в 2020-м. В том же году авторы шоу анонсировали второй сезон.