«Черная метка»: риелтор заявила о невозможности продать замок Пугачевой Риелтор Лац заявила о невозможности продать подмосковный замок Пугачевой и Галкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Подмосковный особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина в деревне Грязь рискует стать неликвидным объектом, рассказала NEWS.ru риелтор, эксперт по элитной недвижимости Арина Лац, комментируя сообщения СМИ о возможном решении уехавших из России звезд продать замок за 1 млрд рублей. По ее мнению, в ближайшее время покупатели на этот объект вряд ли найдутся.

Стиль замка интересный, площадь составляет порядка 2000 квадратных метров. От Москвы недалеко (около 40 км), рядом нет промышленных предприятий, до озера рукой подать. Однако назначить цену и реально продать — это разные вещи. Появления реальных покупателей замка Пугачевой и Галкина в ближайшее время ждать вряд ли стоит, — объяснила Лац.

По словам эксперта, в России есть состоятельные люди, готовые вкладывать крупные средства в недвижимость. Однако Лац сомневается, что сейчас потенциальные покупатели выберут особняк Пугачевой и Галкина в качестве инвестиций, так как «здесь уже момент идеологический».

Те, кто поддерживает точку зрения Максима Галкина относительно СВО, либо уехали, либо уезжают из России. Вкладываться в замок они не станут по понятным причинам: если покидают страну, то зачем им здесь замок? Те же, кто поддерживает СВО, морщатся при одном упоминании фамилий Галкина и Пугачевой. Не секрет, что часть россиян считают их предателями и ни за что не станут покупать у них ничего. Это как черная метка, — считает Арина Лац.

Риелтор заявила, что замок в Грязи рискует стать неликвидным объектом, а его продажа «может затянуться на многие годы».

Ранее Лац рассказала, что особняк Пугачевой и Галкина, который эксперты оценивали в 1 млрд рублей, подешевел вдвое. Резкое падение в цене она объяснила стилем, что придется по вкусу не каждому, и высокими коммунальными платежами, особенно в зимнее время. К минусам замка риелтор отнесла и то, что деревня Грязь так и не стала элитным районом Подмосковья, в то время как дом звездной пары рассчитан на зажиточных людей, которые явно привыкли к роскоши и соседям с высоким уровнем дохода.

Накануне сообщалось, что Генеральная прокуратура России получила заявление с просьбой проверить публикацию певицы Аллы Пугачевой, в которой она назвала раскритиковавших ее россиян «рабами». Отмечается, что жалобу написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он попросил ведомство проверить пост артистки на предмет возбуждения ненависти и вражды.

В конце августа уехавшая из России Алла Пугачева ненадолго вернулась в страну, чтобы отвести своих детей в школу. Однако спустя месяц певица снова покинула родину. Отъезд артистки в Израиль NEWS.ru подтвердила ее подруга Любовь Аксенова. По ее словам, решение Примадонны связано с переживаниями Гарри и Лизы, которых одноклассники стали «поджучивать» и донимать вопросами о местонахождении отца.

Максим Галкин покинул Россию весной 2022 года на фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине и с тех пор живет с семьей в доме своего брата в Израиле. В соцсетях юморист не раз критиковал СВО, после чего был признан иноагентом. Узнав о решении Минюста в отношении ее мужа, Пугачева попросила признать иноагентом и ее тоже.